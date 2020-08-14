2020/08/14 | 14:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت اجهزة فحص فيروس كورونا الى نينوى من أجل تكثيف عمليات الفحص بعد ان كانت تعمل بجهاز واحد.وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي إن “اربعة اجهزة pcr وصلت من بغداد وستدخل العمل ضمن صحة نينوى بعد اعتراضنا على اجهزة سابقة وبعد ان كانت الموصل تعمل بجهاز واحد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 اجهزة مختصة بفحص كورونا تصل نينوى وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 اجهزة مختصة بفحص كورونا تصل نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 اجهزة مختصة بفحص كورونا تصل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).