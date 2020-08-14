الوطنية الديمقراطية ودولة العدالة الاجتماعية - لطفي حاتم

2020/08/14 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم -- انتجت وحدانية التطور الرأسمالي صعوبات سياسية -عملية أمام بناء النظم السياسية الاشتراكية بقيادة الحزب الثوري الواحد وترجع صعوبة انتصار الثورة الاشتراكية في ظروفنا التاريخية المعاصرة الى السيادة العالمية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي على الرغم من اجتهاد القوى الثورية لإيجاد اشكال جديدة من بناء الدول تسمح بتوازن مصالح قوى وطبقات تشكيلاتها الاجتماعية.



-- استناداً الى وحدانية التطور الرأسمالي يشكل مش ......





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