عضو بالأمن البرلمانية يحذر من تمدد تركي في العراق

2020/08/14 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم عليوي، الجمعة، من تمدد تركي بشكل أكبر داخل الاراضي العراقية، وتكرار الانتهاكات وخرق سيادة البلاد.

وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم التنديد والغضب العراقي تجاه الانتهاكات الخطيرة التركية بحق العراق، واستدعاء الخارجية العراقية سفير انقرة في بغداد، تؤكد تركيا انها سوف تستمر بهكذا عمليات، وهذا ما يبين التدخل السافر في الشأن العراقي، وهنا يتطلب موقفا حازما وشجاعا من الحكومة العراقية، تجاه التصرفات والتصريحات التركية".

وبين ان "صمت العراق على هكذا جرائم وانتهاكات تركية، سوف يدفع بالتمدد التركي داخل الاراضي العراقية، مع استمرار الانتهاكات على الاراضي العراقية وقتل العراقيين، بغارات تركية".

وافاد مصد امني، امس الخميس، بحدوث قصف تركي جديد على محافظة دهوك.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرات تركية قصفت جواً سيارة كانت تسير على الشارع العام بين قرية رشانكي ومركز ناحية زاويتة على بعد 20 كيلومتراً من دهوك".

واضاف، "مما اسفر عن مقتل جميع راكبي السيارة وهم 4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن احتراق السيارة بالكمال".

وكانت خلية الاعلام الامني اتهمت، الثلاثاء 11 آب 2020، تركيا بالوقوف وراء هجوم شمال اربيل .

وقالت الخلية في بيان، "اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

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