مصدر: قرار من المالية يؤجل صرف رواتب شهر آب

2020/08/14 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن إيقاف وزارة المالية صرف رواتب الموظفين لشهر اب الجاري.وقال المصدر ان "وزارة المالية أوقفت إرسال التمويل والتخصيص المالي لجميع وزارات ومؤسسات الدولة لشهر اب الى جميع المصارف لغرض توزيع رواتب الموظفين".واشار الى ان "تأخر صرف رواتب شهر اب الجاري قد يتكرر مثل سابقاته من الشهور الماضية، وربما يتأجل لنهاية الشهر الجاري".وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، عن وجود توجه بصرف رواتب موظفي الوزارات في الدولة كل 45 يوماً.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن ""جميع المصارف بانتظار إيعاز وزارة المالية لتحويل التمويل من أجل صرف الرواتب"، مشيراً إلى أن "التأخر في توزيع الرواتب يعود الى وجود توجه من أجل أن يكون الصرف كل 45 يوماً".

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