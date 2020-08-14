العبيدي: تحقيق الأمن يتطلب إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع

2020/08/14 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد العبيدي أن مستلزمات الأمن تتطلب إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.

وأكد العبيدي في تصريح أن تحقيق السيادة يتطلب إجراءات وخطوات عملية تمكن العراق من تحقيق سيادته وهيبته، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة تحتاج إلى خطوات مهمة وقرارات حاسمة لتنعكس على الواقع الأمني والاقتصادي، وعلى جميع مفاصل الدولة وفي مقدمتها الأمن والسلم.

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