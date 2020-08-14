استخبارات الداخلية تلقي القبض على إرهابي في محافظة ديالى

2020/08/14 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت استخبارات الداخلية القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن مفارز الاستخبارات وبالتعاون مع قوة من شرطة محافظة ديالى تمكنت من القبض على إرهابي في أطراف قضاء خانقين، وردم وكر لتنظيم داعش في المنطقة.

وعلى صعيد منفصل تمكنت مفارز الاستخبارات من إلقاء القبض على متهم قام بسرقة عجلة وإصابة مالكها في منطقة البلديات ببغداد بعدد تتبع خط سير المتهم عبر كاميرات المراقبة، فيما تم تسليم العجلة المسروقة إلى مالكها الشرعي.

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