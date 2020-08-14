2020/08/14 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن قيمة الايرادات المستحصلة من منفذ ميناء ام قصر الاوسط خلال يوم امس.وقالت الهيأة في بيان تلقته “تقدم” إن “مبلغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة بلغ (2،126،509،000) مليار دينار عراقي والمتحقق ليوم 13 آب من الشهر الجاري وهو ما تم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعلن تحقيق إيرادات ضريبية وكمركية بأكثر من (2) مليار دينار عراقي وكالة تقدم الاخبارية.

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