أكثر من ملياري دينار.. إيرادات الضرائب والجمارك من ميناء أم قصر في يوم واحد

2020/08/14 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة عن تحقيق أكثر من ملياري دينار كإيرادات ضريبية وجمركية.وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن الإيرادات الضريبية والجمركية خلال يوم واحد في ميناء أم قصر الأوسط بلغت أكثر من ملياري دينار”.وكانت قيادة العمليات المشتركة قالت الثلاثاء الماضي إن آلية العمل الجديدة في […]

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