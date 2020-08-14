وسط الحر اللاهب.. هل يجوز تشغيل “التبريد” دون محرّك السيّارة؟

2020/08/14 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مع ارتفاع درجات الحرارة التي عبرت الخمسين درجة مئوية في بعض المناطق، لا يستغني العراقيون فضلاً عن مواطني البلدان المجاورة المشابهة من حيث درجات الحرارة عن تشغيل مكيف السيارات أو ما يُطلق عليه في العراق “التبريد” للهرب من حرارة الجو.ويدور سؤال بشكل دائم على إمكانية تشغيل “التبريد” دون تشغيل محرك السيارة، […]

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