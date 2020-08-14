2020/08/14 | 14:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المراصد الزلزالية.. هزة ارضية تضرب منطقة عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المراصد الزلزالية.. هزة ارضية تضرب منطقة عراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المراصد الزلزالية.. هزة ارضية تضرب منطقة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).