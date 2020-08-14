الصحاف: دعم عربي ودولي للعراق بشأن الاعتداءات التركية

2020/08/14 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن العراق حصل على دعم عربي ودولي بشأن الاعتداءات التركية.

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