2020/08/14 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، تحقيق إيرادات بأكثر من ملياري دينار ليوم واحد في ميناء أم قصر الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ : تحقيق أكثر من ملياري دينار كإيرادات خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ : تحقيق أكثر من ملياري دينار كإيرادات خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).