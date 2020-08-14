ظريف: إيران مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار بيروت

2020/08/14 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في بيروت، اليوم الجمعة، إن طهران وشركات إيرانية خاصة، مستعدة لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار، بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وإصلاح قطاع الكهرباء.وأضاف، في كلمة بعد اجتماع مع نظيره اللبناني: أن ”الشعب اللبناني ينبغي أن يكون الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن حكومته المستقبلية“.

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