الداخلية: الجهود مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة

2020/08/14 | 14:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن جهودها مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة.

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