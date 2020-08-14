وزير الخارجية يؤكد أهمّية اضطلاع الدول بمواقف تدعم أمن وسيادة العراق

2020/08/14 | 14:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [العراق_اين]اكد وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الجمعة، أهمّية أن تضطلع الدول الشقيقة بمواقف تدعم أمن وسيادة العراق فيما ادانت الإمارات والبحرين، الاعتداءات التركيّة للسيادة العراقية.

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