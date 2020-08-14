الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عملية “خر الوحش” قرب خانقين بديالى

2020/08/14 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن تفاصيل مثيرة في عملية نوعية جرت في منطقة خر الوحش شمال شرق ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة من الحشد الشعبي واستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بقيادة العميد علي السوداني نفذت عملية نوعية في منطقة خر الودش قرب قضاء […]

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