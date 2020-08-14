العراق يسجل اعلى معدل اصابات يومية بفيروس كورونا

2020/08/14 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق اليوم الجمعة، ولأول مرة منذ دخول جائحة كورونا للبلاد، أكثر من 4 الاف اصابة جديدة خلال يوم واحد فقط.وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقته “الاخبارية” إنه “تم فحص ( 20446) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في …

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