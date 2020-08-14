الإصابة تضرب احد لاعبي البايرن قبل ساعات من مواجهة برشلونة

2020/08/14 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تعرض أحد مُهاجمي فريق بايرن ميونخ، للإصابة خلال التدريبات، استعدادًا لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن “اللاعب الألماني يان فيات آرب مهاجم بايرن ميونخ، قد تعرض لإصابة بعد نهاية تدريبات أمس الخميس”.وأوضحت الصحيفة أنّ “يات تعرض لإصابة في الركبة، ولا يوجد تشخيص دقيق بعد حتى الآن لتحديد […]

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