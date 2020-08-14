تربية كربلاء تعلن افتتاح مدرسة جديدة وتؤكد ان ٨ مدارس سيفتتحن خلال شهرين

2020/08/14 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت مديرية تربية كربلاء افتتاح مدرسة جديدة بواقع ١٦ صفا فيما اكدت ان ٨ مدارس وصلت نسب الانجلز فيها ٩٠٪؜ ومن المؤمل افتتاحها في الشهرين المقبلين.وقال مدير قسم الابنية المدرسية في المديرية مؤيد الاسدي لـ/المعلومة/، ان “محافظة كربلاء شهدت افتتاح مدرسة جديدة في قضاء الحسينية مكونة من طابقين بواقع ١٦ صفا و٤ […]

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