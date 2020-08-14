2020/08/14 | 14:59 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).