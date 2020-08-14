العراق يعبر حاجز 4000 اصابة يومية بفيروس كورونا


العراق يعبر حاجز 4000 اصابة يومية بفيروس كورونا
2020/08/14 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 تم فحص ( 20446) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1245355 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2921) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   240بغداد / الكرخ      538مدينة الطب        84النجف الأشرف    120السليمانية            42أربيل                122 دهوك              43           كربلاء             341كركوك             93ديالى               104واسط              97           البصرة             297ميسان               93بابل                 183  الديوانية             107 ذي قار             154الأنبار               48   المثنى               92  نينوى                120 صلاح الدين        3             

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4013 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   367بغداد الكرخ     340   مدينة الطب      124   النجف            222السليمانية         173       أربيل            411دهوك            83                كربلاء        257 كركوك        235  ديالى          108واسط         252 البصرة       357ميسان        170 بابل           245 الديوانية      116   ذي قار        205الأنبار          89المثنى          79نينوى          106 صلاح الدين    74    

- الوفيات   68    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     6بغداد الكرخ        4 مدينة الطب        1 السليمانية        6   أربيل          7                  كربلاء          4 كركوك         2ديالى            2 واسط           6 البصرة        8ميسان          2   بابل            8ذي قار        1 الأنبار          1 المثنى         5          نينوى           4صلاح الدين    1 

مجموع الشفاء  :    120129      ( نسبة الشفاء  71,4  %)                       مجموع الأصابات :   168290                                               الراقدين الكلي:        42452                                                      الراقدين في العناية المركزة: 627                                                  مجموع الوفيات:   5709

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالجمعة  14  آب 2020

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