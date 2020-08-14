العراق يعبر حاجز 4000 اصابة يومية بفيروس كورونا

2020/08/14 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم فحص ( 20446) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1245355 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2921) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 240بغداد / الكرخ 538مدينة الطب 84النجف الأشرف 120السليمانية 42أربيل 122 دهوك 43 كربلاء 341كركوك 93ديالى 104واسط 97 البصرة 297ميسان 93بابل 183 الديوانية 107 ذي قار 154الأنبار 48 المثنى 92 نينوى 120 صلاح الدين 3

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4013 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 367بغداد الكرخ 340 مدينة الطب 124 النجف 222السليمانية 173 أربيل 411دهوك 83 كربلاء 257 كركوك 235 ديالى 108واسط 252 البصرة 357ميسان 170 بابل 245 الديوانية 116 ذي قار 205الأنبار 89المثنى 79نينوى 106 صلاح الدين 74

- الوفيات 68 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 1 السليمانية 6 أربيل 7 كربلاء 4 كركوك 2ديالى 2 واسط 6 البصرة 8ميسان 2 بابل 8ذي قار 1 الأنبار 1 المثنى 5 نينوى 4صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 120129 ( نسبة الشفاء 71,4 %) مجموع الأصابات : 168290 الراقدين الكلي: 42452 الراقدين في العناية المركزة: 627 مجموع الوفيات: 5709

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالجمعة 14 آب 2020

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