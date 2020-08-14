2020/08/14 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى منذ أول حصيلة

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