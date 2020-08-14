الداخلية: الضابط المعتدى عليه تصرف بحكمة ودافع عن نفسه وعن هيبة الدولة

2020/08/14 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية، انها اتخذت إجراءات سريعة بحق المتورطين بالاعتداء على احد ضباط شرطة النجدة في بغداد.

وأشار مدير الإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح، الى القاء القبض على أحد المنفذين للاعتداء، إضافة الى مواصلتها السعي للقبض على بقية الاشخاص الذين قاموا بالإعتداء على ضابط النجدة في منطقة الصالحية ببغداد، مبينا انالوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعمول بها، وقامت بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن الموضوع.

وأضاف معن ان الضابط المعتدى عليه تصرف بحنكة وكان مثالا للضابط الحكيم، خلال دفاعه عن نفسه وعن عجلة الدورية وعن هيبة الدولة، وهو ما دفع جميع أبناء المجتمع العراقي، ومن ضمنهم المتظاهرون السلميون، للوقوف معه لدفاعه عن القانون والدولة.

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