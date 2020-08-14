الكربولي: إطلاق سراح منفذي مجزرة ديالى تكريس لسيطرة اللادولة على مؤسسات العدالة

2020/08/14 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

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اعتبر عضو تحالف القوى العراقية محمد الكربولي أن إطلاق سراح منفذي جريمة قتل المصلين في ديالى عام ألفين وأربعة عشر، تكريس لسيطرة اللادولة على مؤسسات العدالة.

وأكد الكربولي في تغريدة على تويتر أن تمييز حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بقتل ثلاثة وسبعين مصليا في جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى عام ألفين وأربعة عشر، على الرغم من إلقاء القبض عليهم متلبسين بالأدلة الجرمية، أمر مرفوض، في الوقت الذي يصر فيه القضاء على تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بحق أبرياء لفقت لهم قضايا كيدية واعترافات مزيفة بقوة التهديد، وحرمانهم من حق التمييز أو إعادة المحاكمة.

#أين_العدالة pic.twitter.com/y834nxVKjV

— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) August 13, 2020

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