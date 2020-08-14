2020/08/14 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الجمعة، عن احصائية الطلاق في زمن الكورونا داخل المحافظة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الطلاق خلال العام الجاري 2020 انخفضت بنسبة اكثر م 50% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي لافتا الى ان اسباب متعدد تقف وراء الانخفاض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تكشف عن احصائية” الطلاق” في زمن الكورونا وتتحدث عن تسونامي عائلي بديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تكشف عن احصائية” الطلاق” في زمن الكورونا وتتحدث عن تسونامي عائلي بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).