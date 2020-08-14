الحشد الشعبي بديالى يكشف “خطة اب” لاعادة النازحين ويؤكد: الاغلاق الشامل هدفنا

2020/08/14 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن خطة شهر اب الجاري الخاصة باعادة النازحين الى المناطق المحررة في ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي وضع خطة ممنهجة وشاملة لاعادة النازحين الى المناطق المحررة في ديالى خلال شهر اب الجاري وتضمنت 1800 اسرة مؤكدا بان […]

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