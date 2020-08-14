نائب يدعو حكومة الكاظمي الى شمول منافذ كردستان الرقابة الاتحادية

2020/08/14 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعا عضو تحالف الفتح النائب وليد عبود، الجمعة، الحكومة الى التعامل وفق معيار عادل في توزيع الثروات بين كل المحافظات العراقية.وقال عبود في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحكومة اعلنت عن مشروع لمواجهة مفاسد المنافذ الحدودية ومعالجة الاعوجاج الحاصل بها من اجل تعظيم الموارد المائية لمواجهة الضائقة التي تضرب البلاد منذ اشهر لكن يجب […]

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