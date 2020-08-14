الموقف الوبائي اليومي : العراق يتجاوز حاجز الأربعة آلاف إصابة بكورونا

2020/08/14 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تخطى العراق حاجز الأربعة آلاف إصابة يومياً بفيروس كورونا.وتنشر “يس عراق” الموقف الوبائي لليوم الجمعة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة : – تم فحص ( 20446) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1245355 […]

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