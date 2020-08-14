أول هبوط أسبوعي منذ حزيران.. الذهب يتجه لأكبر انخفاض نسبي خلال 5 أشهر

2020/08/14 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أجبرت القفزة في عوائد سندات الخزنة الأميركية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم فيما تراجعت أسعار الذهب نحو أول هبوط أسبوعي منذ أوائل حزيران.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأونصة مع حلول اغلاق بورصة طوكيو.وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية […]

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