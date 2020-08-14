2020/08/14 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، بقيام محطة كمرك بوابة البصرة بإتلاف إرسالية اسماك بحرية مستورد مخالفة للضوابط و تعليمات الاستيراد وحسب القرار القضائي.وقال الهيئة، الهيئة، في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “عملية الاتلاف تمت بعد تشكيل لجنة من ممثلي الجهات المختصة العاملة في المركز المذكور وفق احكام المادة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن اتلاف إرسالية اسماك بحرية مخالفة في محطة كمرك بوابة البصرة المركز الخبري الوطني.

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