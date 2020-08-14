نائب: ردة فعل الحكومة حيال الغطرسة التركية لم يرتقي للمستوى المطلوب

2020/08/14 | 15:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب حسن شاكر، الجمعة، بان ردة فعل الحكومة حيال الغطرسة التركية لم ترتقي للمستوى المطلوب.وقال شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان”البيانات الحكومية حيال الهجوم التركي لم ترتقي للمستوى المطلوب حتى الان من ناحية الشدة والرد على الغطرسة التي تمارسها انقرة والتي اودت بحياة ضباط في الموسسة الامنية العراقية في شمال البلاد”.واضاف […]

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