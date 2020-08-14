العراق يسجل اكثر من 4000 اصابة بكورونا والارقام في تصاعد

2020/08/14 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 14 آب 2020 – تم فحص ( 20446) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1245355 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2921) حالة شفاء […]

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