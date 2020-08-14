نحو حرب طائفية شاملة في الشرق الأوسط - رابح لونيسي

2020/08/14 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي تدخل الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار التمهيد لحرب شاملة في المنطقة تمهد الطريق لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان في الدرج منذ فترة طويلة، وكلما بدأ الشروع في تنفيذه يتم تقويضه وعرقلته من بعض القوى التي يرى اليوم أصحاب المشروع ضروة القضاء عليها نهائيا كي يخلو الجو تماما للمشروع يأخذ طريقه. يستهدف المشروع في ظاهره كما تحدث عنه شمعون بيريز في كتابه الشهير "ال ......





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