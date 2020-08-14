الخزعلي يحذر من خطورة الوضع الصحي في البصرة ويطالب بإقالة مدير صحة المحافظة

2020/08/14 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخزعلي في تصريح فشل خلية الازمة في البصرة من إدارة الملف الصحي فيها نتيجة التخبط في القرارات والمواقف الصادرة منها، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين والكوادر الطبية.

وطالب الخزعلي بإقالة مدير صحة البصرة وكافة أعضاء خلية الأزمة، داعيا وزير الصحة إلى زيارة المحافظة وتقييم الواقع الصحي للمستشفيات واتخاذ القرارات اللازمة بعيدا عن المجاملات السياسية.

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