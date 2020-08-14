2020/08/14 | 15:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي الحدود الرياضي تستغرب من النتائج الخاطئة التي ظهرت في الفحوصات التي اجراها لاعبي الدوري الممتاز لكرة القدم

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