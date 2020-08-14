ردود فعل عربية ودولية بشأن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني

2020/08/14 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى إعلان الإمارات عن تطبيع علاقتها مع الكياني الصهيوني ردود فعل عديدة من دول عربية وإقليمية وإسلامية ودولية.

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