أرتفاع اسعار النفط إلى 45.10 دولار

2020/08/14 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في ظل تنامي الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ في الارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 45.10 دولار […]

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