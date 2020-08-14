كوردستان تعلن 667 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

2020/08/14 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان تسجيل 667 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان ” الاصابات الجديدة توزعت على النحو الآتي: 411 أربيل، و61 السليمانية، و21 كرميان، 77 رابرين، 83 دهوك، و14 حلبجة.واشار البيان الى ” تسجيل 207 حالات تعافي وكما […]

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