النقل تدرس تسيير رحلات داخلية من وإلى مطار كركوك

2020/08/14 | 15:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعتزم وزارة النقل بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومحافظة كركوك على تسيير رحلات داخلية إلى المحافظة.وقال وزير النقل ناصر الشبلي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “بحث مع محافظ كركوك راكان الجبوري أهم الأعمال والمشاريع المشتركة في مجال النقل ونسب الانجاز فيها ومتابعتها .وأكد الوزير “عزمه التنسيق بين سلطة […]

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