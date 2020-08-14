2020/08/14 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عدد من المخالفين في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “دوريات نجدة بغداد، وسرية الدراجات، ووحدة الكلاب البوليسية (K9)، نفذت ممارسات أمنية مختلفة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة، حيث تم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مخالفين في مناطق متفرقة من بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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