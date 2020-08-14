2020/08/14 | 16:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إصابتها بالانفجار.. نادين نجيم تكشف عن جروح وجهها لأول مرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إصابتها بالانفجار.. نادين نجيم تكشف عن جروح وجهها لأول مرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إصابتها بالانفجار.. نادين نجيم تكشف عن جروح وجهها لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).