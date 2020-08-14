2020/08/14 | 16:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 300 مليون جرعة من لقاح كورونا المرتقب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 300 مليون جرعة من لقاح كورونا المرتقب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 300 مليون جرعة من لقاح كورونا المرتقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).