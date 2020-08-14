2020/08/14 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخلية: انفجار يستهدف رتلاً لشركات متعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية: انفجار يستهدف رتلاً لشركات متعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية: انفجار يستهدف رتلاً لشركات متعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).