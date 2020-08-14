2020/08/14 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن أرسنال الإنكليزي الجمعة انتقال لاعب الوسط البرازيلي ويليان إلى صفوفه بعقد لثلاثة أعوام، بعدما أصبح لاعباً حراً بانتهاء عقده مع الجار اللندني تشيلسي هذا الصيف.وذكر أرسنال في بيان: “وقع الدولي البرازيلي ويليان عقداً لثلاثة أعوام للانضمام إلينا قبل موسم 2020-2021″، مشيراً إلى “أنّ المهاجم البالغ 32 عاماً يتمتع بخبرة غنية وخاض أكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيلي ويليان إلى أرسنال بعقد لثلاثة أعوام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيلي ويليان إلى أرسنال بعقد لثلاثة أعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).