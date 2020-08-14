2020/08/14 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، الجمعة (14 آب 2020)، إصابته بفيروس كورونا.

وذكر الدوبرداني في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "نتيجة ملامسة والتزامات وزيارات، من أجل متابعة الامور التي تخص المواطنين فقد ظهرت علينا أعراض فايروس كورونا".

وأضاف قائلاً: "أجرينا مسحة ظهرت موجبة، و لحد هذه اللحظة والحمد لله الإصابة ليست بمستوى الهول الإعلامي".





وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، قد قال، الثلاثاء (04 آب 2020)، إن البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وإصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير العدل القاضي سالار عبد الستار ‏محمد، الى ‏ضرورة صرف كافة المستحقات المالية للموظفين المجازين دراسياً خارج العراق .‏

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية هيثم محي راضي ان في بيان ان "الوزير وجه &rl

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم مناطق ومدن العراق في معدل هو الأعلى منذ تفشي الوباء في البلد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل اكثر من 200 اصابة جديدة بكورونا.

وقال المصدر ان "دائرة صحة ذي قار سجلت حتى الان 205 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالة وفاة واحد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عراقي يعلن إصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عراقي يعلن إصابته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).