2020/08/14 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة على أحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عبوة ناسفة، انفجرت على أحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع، دون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار عبوة على عجلة لشركة متعاقدة مع قوات التحالف قرب جسر الديوانية وكالة تقدم الاخبارية.

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