نادي الحدود: لاعبو الفريق بصحة جيدة ونتائج فحوصاتهم سلبية

2020/08/14 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد امين سر نادي الحدود حازم تيموز، ان ادارة النادي ارتأت اعادة فحص لاعبي واداريي فريقها ، والتي ظهرت نتائج مسحات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت في قاعة الشعب بأنها ايجابية وانهم مصابين بالفيروس.وقال تيمور في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “تم اجراء فحص المفراس والفحوصات الطبية الاخرى وبجهود مميزة لمعالج […]

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