فرض وضع الكمامات يظهر مجدداً في قلب المنافسة بين بايدن وترامب

2020/08/14 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلمنغتون (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – اتهم دونالد ترامب الخميس منافسه الديموقراطي جو بايدن بـ”تسييس” جائحة كوفيد-19 ورفض دعوته إلى فرض وضع الكمامات في الولايات المتحدة، وهو موضوع أساسي في حملته للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر.وركّز بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ومرشحته لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس في اليوم الأول […]

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