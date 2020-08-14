نوري المالكي: التقارب مع الصهاينة يعد خيانة للأمانة ولله والمسلمين

2020/08/14 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، "رفضه" لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "تطبيع" الإمارات لعلاقاتها مع تل أبيب يعد "مخال...

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