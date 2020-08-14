المنافذ تعلن تحقيق أكثر من 2 مليار دينار خلال يوم واحد

2020/08/14 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، تحقيق إيرادات بأكثر من 2 مليار دينار ليوم واحد في ميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبلغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة بلغ أكثر من ملياري دينار والمتحقق ليوم 13 آب من الشهر الجاري".

وأضاف أن "هذا المبلغ تم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ،التي توزعت بواقع (1,706,644,000) ديناراً عراقياً عن قيمة المبالغ المتحققة من المركز الجمركي، ومبلغ (419,865,000) ديناراً عراقياً ،التي تم استحصالها من الوحدة الضريبية".

وأشار البيان الى أن "هذا التصاعد في الخط البياني للإيرادات جاء نتيجة لممارسة هيأة المنافذ الحدودية واجباتها وفق ما كفلته القوانين في إحكام الرقابة والتدقيق والتحري الأمني ،وكذلك التعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ،وكذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في تعظيم وتعزيز موارد الدولة ومسيرته الإصلاحية لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".

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